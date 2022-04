Concert de Jaipur Junction Maisonsgoutte, 27 mai 2022, Maisonsgoutte.

Concert de Jaipur Junction Maisonsgoutte

2022-05-27 – 2022-05-27

Maisonsgoutte Bas-Rhin Maisonsgoutte

Sarita Rav est originaire du Rajasthan, chanteuse Indienne maîtrisant l’art de jouer avec chaque note, jusqu’à vous faire entrer dans un doux état de rêve. Otto de Jong est percussionniste, voyageur et musicien éclectique originaire de la Hollande, s’inspirant des rythmes d’ici et d’ailleurs. L’une est le feu et le vent, l’autre est le métal et la Terre, leur union musicale est comme une eau qui coule en cascade dans les cœurs de chacun.

Sarita Rav est originaire du Rajasthan, chanteuse Indienne maîtrisant l’art de jouer avec chaque note, jusqu’à vous faire entrer dans un doux état de rêve. Otto de Jong est percussionniste, voyageur et musicien éclectique originaire de la Hollande, s’inspirant des rythmes d’ici et d’ailleurs. L’une est le feu et le vent, l’autre est le métal et la Terre, leur union musicale est comme une eau qui coule en cascade dans les cœurs de chacun.

Maisonsgoutte

dernière mise à jour : 2022-04-09 par