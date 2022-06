Concert de Cœur de Pirate Bischwiller, 4 octobre 2022, Bischwiller.

Concert de Cœur de Pirate

1 Rue du Stade, MAC Robert Lieb Bischwiller Bas-Rhin

2022-10-04 – 2022-10-04

Rendez-vous manqué de la saison dernière, Cœur de Pirate passera enfin par Bischwiller pour un concert en toute intimité accompagnée d'un quatuor à cordes et de son guitariste Renaud Bastien. Dans cette toute nouvelle tournée, Béatrice Martin vous fera redécouvrir ses plus grands succès, portés par de somptueux arrangements. Ses instrumentations pop matînées de rock, son timbre de voix si particulier et mélancolique, ses textes délicats et profonds, voilà quelques-unes des raisons qui nous font tant aimer la chanteuse québécoise.

+33 3 88 53 75 00

Rendez-vous manqué de la saison dernière, Cœur de Pirate passera enfin par Bischwiller pour un concert en toute intimité accompagnée d’un quatuor à cordes et de son guitariste Renaud Bastien. Dans cette toute nouvelle tournée, Béatrice Martin vous fera redécouvrir ses plus grands succès, portés par de somptueux arrangements. Ses instrumentations pop matînées de rock, son timbre de voix si particulier et mélancolique, ses textes délicats et profonds, voilà quelques-unes des raisons qui nous font tant aimer la chanteuse québécoise.

