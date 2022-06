CONCERT CARITATIF TARMAC « CARMEN » DE GEORGES BIZET PAR DIANA HIGBEE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

CONCERT CARITATIF TARMAC « CARMEN » DE GEORGES BIZET PAR DIANA HIGBEE Le Mans, 6 juillet 2022

Sarthe EUR 15 100 TARMAC organise un évènement culturel et caritatif qui fera rayonner Le Mans, sa culture et son patrimoine autour d’une version de Carmen de Georges Bizet. Nous vous donnons rendez-vous le 6 juillet à 20h pour une représentation au jardin de Tessé. Les fonds récoltés lors de cette soirée caritative seront dédiés aux personnes en difficultés accompagnées par Tarmac. : Places 1ère catégorie à 100 €

Rencontre avec Diana HIGBEE autour d’un verre après le concert (ouvre droit à une réduction d’impôt) Places 2ème catégorie à 50 € (ouvre droit à une réduction d’impôt) Places 3ème catégorie à 15 € Une bonne action dans le cadre du Festival Musica. siège@tarmac.asso.fr +33 2 72 16 45 71 http://musica-lemans.fr/musica-lemans-2022/ TARMAC organise un évènement culturel et caritatif qui fera rayonner Le Mans, sa culture et son patrimoine autour d’une version de Carmen de Georges Bizet. Nous vous donnons rendez-vous le 6 juillet à 20h pour une représentation au jardin de Tessé. Les fonds récoltés lors de cette soirée caritative seront dédiés aux personnes en difficultés accompagnées par Tarmac. : Places 1ère catégorie à 100 €

