« Comment ma tête s’est dévissée, mon état de grenouille » – Festival du Conte Capbreton, 27 mai 2022, Capbreton.

« Comment ma tête s’est dévissée, mon état de grenouille » – Festival du Conte Capbreton

2022-05-27 – 2022-05-27

Capbreton Landes Capbreton

FLORENCE DESNOUVEAUX, CONTEUSE, ET FANNY ROME, MUSICIENNE .

C’est l’histoire d’une femme qui habite à Paris, dans un quartier cosmopolite et populeux. Un soir de novembre,

dans ce quartier si vivant, des terroristes répandent la peur et la mort. La femme est sidérée. Elle en perd la tête. Sa tête part toute seule dans les rues. La femme ne veut pas perdre la tête, alors elle lui court après. Dans sa course, la tête de la femme sème des histoires de grenouilles : grenouille au beurre, princesse grenouille, grenouilles tombées du ciel… Quand la Fantaisie vient secourir la Réalité, tout se transforme. Et à tout jamais ! Rendez-vous à l’issue du spectacle dans le Jardin de la MOP pour un moment d’échange avec les artistes.

+33 5 58 72 21 61

festival conte 2022

Capbreton

