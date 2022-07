Visite-conférence de la collégiale Saint-André Collégiale Saint-André Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Visite-conférence de la collégiale Saint-André
Samedi 17 septembre, 14h30
Collégiale Saint-André

Entrée libre, pas d’inscription préalable

Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la collégiale et président de l'Académie Delphinale : l'histoire de l'église Saint-André depuis le XIIIe siècle.

Collégiale Saint-André
Place Saint-André, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

04 76 51 25 44 Construite au XIIIe siècle par André Dauphin, comte de Viennois, la collégiale Saint-André de Grenoble était la chapelle du palais et la nécropole des souverains du Dauphiné. Dotée d’un chapitre de 13 chanoines, elle rivalisait avec la cathédrale construite à la même époque par l’évêque, co-seigneur de la ville médiévale avec le dauphin. Seul monument construit par les anciens souverains de la province à nous être parvenu intact, elle vit passer maints personnages historiques (Louis XI, saint François de Sales, Lesdiguières, Stendhal…) et abrite le tombeau du chevalier Bayard. Construite au XIIIe siècle par André Dauphin, comte de Viennois, la collégiale Saint-André de Grenoble était la chapelle du palais et la nécropole des souverains du Dauphiné. Dotée d’un chapitre de treize chanoines, elle rivalisait avec la cathédrale construite à la même époque par l’évêque, co-seigneur de la ville médiévale avec le dauphin. Seul monument construit par les anciens souverains de la province à nous être parvenu intact, elle vit passer maints personnages historiques (Louis XI, Saint François de Sales, Lesdiguières, Stendhal…) et abrite le tombeau du chevalier Bayard.

Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la collégiale et président de l’Académie Delphinale, ponctuée d’interludes musicaux à l’orgue, et suivie d’une visite guidée.

