Exposition « Les femmes chez Rembrandt » Cabinet Rembrandt Grenoble, samedi 18 mai 2024.

Exposition « Les femmes chez Rembrandt » Découvrez le cabinet Rembrandt et son impressionnnante collection de gravures ! En plus de la présentation habituelle, un zoom permet de découvrir des gravures complémentaires autour de la représenta… Samedi 18 mai, 10h00, 14h00 Cabinet Rembrandt Plein Tarif : 7€, Tarif réduit : 6 €, Tarif jeunes : 5 €, gratuité – 12 ans, carte ICOM et professionnel des musées. Le billet donne accès à l’exposition temporaire dans les cloîtres du couvent Sainte-Cécile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

Découvrez le cabinet Rembrandt et son impressionnnante collection de gravures ! En plus de la présentation habituelle, un zoom permet de découvrir des gravures complémentaires autour de la représentation féminine.

Cabinet Rembrandt 37 rue Servan 38000 GRENOBLE Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 88 75 75 http://www.couventsaintececile.com/ Le Cabinet Rembrandt est un petit musée créé par le Fonds Glénat pour le patrimoine et la création. Il présente l’une des plus belles collection privée de gravures de Rembrandt. Entrée par le parvis du Couvent Sainte-Cécile, Accessible par le Tram A (arret Maison du Tourisme) et le Tram B (arrêt Sainte-Claire). Parking payant Lafayette à proximité.

©Fonds Glénat