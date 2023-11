Charge Mentale : Sauve Qui Peut ! COMEDIE DE GRENOBLE, 9 mai 2024, GRENOBLE.

Charge Mentale : Sauve Qui Peut ! COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2024-05-09 à 21:00 (2024-03-07 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

ROOM CITY PRESENTE Une comédie menée par un duo explosif qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui ! C’est à travers l’interview exclusive d’Ella, l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes. Déchargement total garanti ! Charge Mentale : Sauve Qui Peut !

Votre billet est ici

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isère

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici