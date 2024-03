Exposition À (H)AUTEUR D’ENFANTS HISTOIRE(S) DE GUERRE Musée de la résistance et de la déportation Grenoble, samedi 18 mai 2024.

Exposition À (H)AUTEUR D’ENFANTS HISTOIRE(S) DE GUERRE Comment raconter la Seconde Guerre mondiale aux enfants ? Samedi 18 mai, 10h00 Musée de la résistance et de la déportation

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Comment raconter la Seconde Guerre mondiale aux enfants ?

Avec son exposition À (h)auteur d’enfant, histoire(s) de guerre, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère répond à cette question de manière originale et inédite en mettant en dialogue la création artistique, la littérature jeunesse et ses collections.

Elle invite les jeunes visiteurs, mais aussi leurs parents, à plonger au cœur de quatre récits imaginés spécialement pour eux par 4 auteurs-illustrateurs jeunesse et, ainsi, de repartir du musée avec un petit morceau d’histoire à raccrocher à la grande Histoire.

Une exposition pour les enfants (et leurs parents) à partir de 8 ans !

Musée de la résistance et de la déportation 14 rue Hébert 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476423853 http://resistance-en-isere.fr/ https://www.facebook.com/museeresistanceisere Initié il y a plus de cinquante ans par des résistants, des déportés et des enseignants, conçu dans un esprit pédagogique et de transmission, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère à Grenoble est un musée d'histoire et de société. Il s'appuie sur les réalités et les événements locaux pour retranscrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà, le musée interroge le visiteur sur les enseignements que notre société peut tirer de l'histoire.

©Géraldine Alibeu