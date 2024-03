Déambulations littéraires sonorisées – L’autre visite Musée de l’ancien évêché Grenoble, samedi 18 mai 2024.

Déambulations littéraires sonorisées – L'autre visite Anagramme vous embarque pour une visite ludique et décalée où les photographies exposées se mêlent à la littérature des hauts sommets. Coiffez-vous du casque audio, puis… faites confiance au guide ! Samedi 18 mai, 16h00 Musée de l'ancien évêché sur inscription

Anagramme vous embarque pour une visite ludique et décalée où les photographies exposées se mêlent à la littérature des hauts sommets. Coiffez-vous du casque audio, puis… faites confiance au guide !

Plusieurs horaires possibles : 16h / 16h30 / 17h / 17h30 / 18h / 19h / 19h30 / 20h / 20h30 / 21h / 21h30.

Inscription par téléphone, à partir de 8 ans.

Musée de l'ancien évêché 2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Situé au cœur du centre historique de Grenoble et installé dans l'ancien palais des évêques, le musée abrite en son sous-sol les vestiges archéologiques du rempart gallo-romain de la ville et du baptistère, ce lieu où l'on baptisait le premier chrétiens, daté du IVe siècle après J.-C. Dans les étages, l'exposition L'Isère en histoire(s), dont la présentation a été renouvelée, retrace l'histoire des femmes et des hommes qui ont cultivé, exploité, aménagé et organisé ce territoire, l'Isère.

