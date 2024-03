Visite guidée – Tairraz. Quatre générations de guides photographes Musée de l’ancien évêché Grenoble, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée – Tairraz. Quatre générations de guides photographes Les photographes Tairraz occupent une place majeure dans l’histoire de la photographie de montagne. Des débuts de la photographie – dans les années 1850 – à l’aube du XXIe siècle, ils sont quatre – J… Samedi 18 mai, 11h00 Musée de l’ancien évêché sur inscription

Les photographes Tairraz occupent une place majeure dans l’histoire de la photographie de montagne. Des débuts de la photographie – dans les années 1850 – à l’aube du XXIe siècle, ils sont quatre – Joseph, Georges I, Georges II et Pierre, à se transmettre de père en fils, la passion de la montagne et celle de la photographie, fascinés par la magie du mont Blanc et de sa vallée photogénique. Tous partagent le « regard Tairraz », celui de l’œil absolu qui incarne et magnifie la montagne, le tout avec l’humilité et la sensibilité de ceux qui cherchent dans les hauts sommets, la beauté, l’harmonie, l’émotion et le rêve. Une œuvre photographique unique qui, au-delà d’un territoire, a façonné notre regard sur la haute montagne.

Musée de l’ancien évêché 2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 03 15 25 http://www.ancien-eveche-isere.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-lAncien-%C3%89v%C3%AAch%C3%A9-Baptist%C3%A8re-de-Grenoble/296585450518628 [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 03 15 25 »}] Situé au cœur du centre historique de Grenoble et installé dans l’ancien palais des évêques, le musée abrite en son sous-sol les vestiges archéologiques du rempart gallo-romain de la ville et du baptistère, ce lieu où l’on baptisait le premier chrétiens, daté du IVe siècle après J.-C. Dans les étages, l’exposition L’Isère en histoire(s), dont la présentation a été renouvelée, retrace l’histoire des femmes et des hommes qui ont cultivé, exploité, aménagé et organisé ce territoire, l’Isère.

