Collectif Medz Bazar Saint-Pierre-du-Mont, 2 avril 2022, Saint-Pierre-du-Mont.

Collectif Medz Bazar Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

2022-04-02 21:00:00 – 2022-04-02 Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel

Saint-Pierre-du-Mont Landes Saint-Pierre-du-Mont

10 12 EUR Chanson – 1h15 – Tout public

Des Balkans à l’Anatolie, du Caucase au Moyen-Orient, le collectif Medz Bazar revisite les musiques traditionnelles et exprime son originalité par ses propres compositions. Ensemble composé de musiciens de culture arménienne, turque, française et américaine, les membres du collectif puisent dans leurs traditions respectives ainsi que dans celles de cultures avoisinantes. Ils offrent sur scène le fruit d’un croisement entre instruments tempérés et musiques de tradition modale, entre percussions du Moyen-Orient et voix inspirées autant des musiques populaires de Méditerranée ou d’Asie Mineure, du rabiz caucasien et des chants de Thrace, que de musiques latino-américaines, du hip-hop, du swing, du bluegrass…

Chanson – 1h15 – Tout public

Des Balkans à l’Anatolie, du Caucase au Moyen-Orient, le collectif Medz Bazar revisite les musiques traditionnelles et exprime son originalité par ses propres compositions. Ensemble composé de musiciens de culture arménienne, turque, française et américaine, les membres du collectif puisent dans leurs traditions respectives ainsi que dans celles de cultures avoisinantes. Ils offrent sur scène le fruit d’un croisement entre instruments tempérés et musiques de tradition modale, entre percussions du Moyen-Orient et voix inspirées autant des musiques populaires de Méditerranée ou d’Asie Mineure, du rabiz caucasien et des chants de Thrace, que de musiques latino-américaines, du hip-hop, du swing, du bluegrass…

+33 6 19 04 14 85

Chanson – 1h15 – Tout public

Des Balkans à l’Anatolie, du Caucase au Moyen-Orient, le collectif Medz Bazar revisite les musiques traditionnelles et exprime son originalité par ses propres compositions. Ensemble composé de musiciens de culture arménienne, turque, française et américaine, les membres du collectif puisent dans leurs traditions respectives ainsi que dans celles de cultures avoisinantes. Ils offrent sur scène le fruit d’un croisement entre instruments tempérés et musiques de tradition modale, entre percussions du Moyen-Orient et voix inspirées autant des musiques populaires de Méditerranée ou d’Asie Mineure, du rabiz caucasien et des chants de Thrace, que de musiques latino-américaines, du hip-hop, du swing, du bluegrass…

Théâtre de Gascogne

Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

dernière mise à jour : 2021-11-05 par OT Mont-de-Marsan