Club Vosgien : lac de la Lauch, Klintzkopf , Markstein Munster, 3 juillet 2022, Munster.

Club Vosgien : lac de la Lauch, Klintzkopf , Markstein Munster

2022-07-03 09:00:00 – 2022-07-03 18:00:00

Munster Haut-Rhin

EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers le LAC DE LA LAUCH, LE KLITZKOPF ET LE MARKSTEIN.

Inaccessible 6 mois par an, le Klitzkopf, cinquième sommet le plus haut des Vosges, offre une vue imprenable à 360° sur la vallée de Munster et les sommets vosgiens.

Départ à 9 heures place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage.

5 h 30 de marche, 15 km, 600 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Inscription souhaitée auprès du guide Daniel FREY.

5 h 30 de marche, 15 km, 600 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers le LAC DE LA LAUCH, LE KLITZKOPF ET LE MARKSTEIN.

Inaccessible 6 mois par an, le Klitzkopf, cinquième sommet le plus haut des Vosges, offre une vue imprenable à 360° sur la vallée de Munster et les sommets vosgiens.

Départ à 9 heures place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage.

5 h 30 de marche, 15 km, 600 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Inscription souhaitée auprès du guide Daniel FREY.

Munster

dernière mise à jour : 2022-03-31 par