### CINÉMOBILE : "Belfast", ### Courville-sur-Eure ### mercredi 27 avril 2022 à 18h00 . Art et Essai Réalisé par : Kenneth Branagh Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds Genre : Fiction Durée : 99 min . **Synopsis** Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d'août se fait encore sentir, les rêves d'enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy découvre le chaos et l'hystérie, un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé de bons et de méchants. . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=AWSPl2BKrqA](https://www.youtube.com/watch?v=AWSPl2BKrqA) . . ### CINÉMOBILE ### Place des Fusillés à Courville-sur-Eure ### mercredi 27 avril 2022 à 20h30

Plein tarif : 6,20 € Tarif réduit : 4,50 €

Cinémobile Courville-sur-Eure 12 place des fusillés de la résistance, 28190 Courville-sur-eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T20:30:00 2022-04-27T21:30:00