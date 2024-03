Senteurs d’eaux, parfums de doutes … Promenade-spectacle science/musique/astronomie au crépuscule Saint-Laurent-du-Tencement, vendredi 10 mai 2024.

Senteurs d’eaux, parfums de doutes … Promenade-spectacle science/musique/astronomie au crépuscule Saint-Laurent-du-Tencement Eure

Le temps est doux, marchons. L’air distille l’empreinte des arbres, des fleurs, de l’eau et éveille nos souvenirs. Au cœur de la vallée jusqu’à la résurgence, nous vous invitons pour un voyage entre science et imaginaire, poétique et dansé, ponctué de musique… aérienne, aquatique, mélodique, emblématique. Laissez-vous guider, des pleines senteurs de la fin d’après-midi jusqu’à l’endormissement subtil des senteurs du soir ! La nuit tombe, une étoile nous surprend…autres atmosphères.

Espace Naturel Sensible La résurgence du Guiel.

RDV au parking au 64 route des canadiens à Saint-Laurent-du-Tencement (27390).

Le temps est doux, marchons. L’air distille l’empreinte des arbres, des fleurs, de l’eau et éveille nos souvenirs. Au cœur de la vallée jusqu’à la résurgence, nous vous invitons pour un voyage entre science et imaginaire, poétique et dansé, ponctué de musique… aérienne, aquatique, mélodique, emblématique. Laissez-vous guider, des pleines senteurs de la fin d’après-midi jusqu’à l’endormissement subtil des senteurs du soir ! La nuit tombe, une étoile nous surprend…autres atmosphères.

Espace Naturel Sensible La résurgence du Guiel.

RDV au parking au 64 route des canadiens à Saint-Laurent-du-Tencement (27390). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 19:45:00

fin : 2024-05-10

64 Route des Canadiens

Saint-Laurent-du-Tencement 27390 Eure Normandie

L’événement Senteurs d’eaux, parfums de doutes … Promenade-spectacle science/musique/astronomie au crépuscule Saint-Laurent-du-Tencement a été mis à jour le 2024-03-26 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure