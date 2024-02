Les Rendez-vous des Savoir-Faire Beuzeville, mercredi 8 mai 2024.

Les Rendez-vous des Savoir-Faire Beuzeville Eure

Si vous êtes amateurs d’artisanat et de terroir, vous trouverez forcément votre bonheur en flanant entre les différents stands !

Et vous croiserez toutes sortes de matières sur votre chemin bois, pierre, tissu, cuir, verre, terre….

Et toutes sortes de gourmandises chocolat, confiture, cidre, fromages, beurre…

Retrouvez une trentaine d’exposants réunie dans le centre-ville de Beuzeville. Ils seront là pour vous transmettre leur passion pour leur activité.

De nombreux ateliers, animations et démonstrations vous seront également proposés tout au long de la journée.



Démonstrations et ateliers

Sculpteur sur bois, souffleur de verre, tailleur de pierre, potier, vannier, coutellier…

Des ateliers 100% normand Ecrémage du lait, fabrication du beurre et confection de fromages fermiers

Et plein d’autres surprises…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-08

Place de la République

Beuzeville 27210 Eure Normandie beuzeville@ot-honfleur.fr

L’événement Les Rendez-vous des Savoir-Faire Beuzeville a été mis à jour le 2024-01-30 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville