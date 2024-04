Journée fauconnerie par Animal & Co Les Andelys, jeudi 9 mai 2024.

Journée fauconnerie par Animal & Co Les Andelys Eure

Vous êtes passionnés par les rapaces ou vous avez toujours souhaité découvrir les secrets du métier de fauconnier? Vous êtes les bienvenus à Château-Gaillard pour une journée dédié à la fauconnerie par Animal & Co.

Cette journée sera divisée en deux temps.

Le matin, une initiation à la fauconnerie vous sera proposée de 10h à 12h dans la Haute Cour. Accompagné de professionnels, vous découvrirez le métier passionnant de fauconnier ainsi que les oiseaux présents avant de les faire voler dans l’enceinte du château de Richard Cœur de Lion.

Plein tarif 19€ / Tarif réduit 15€ (8-12ans)

Age minimum 8 ans (pas d’exception). Tout mineur inscrit devra impérativement être accompagné d’un adulte inscrit également (pas d’inscription de mineur seul). Pas d’enfant seul accompagnant un adulte (ex un parent qui participe et indique que son enfant laissé seul regardera)

Renseignements et réservations auprès des Offices de Tourisme des Andelys et Vernon 02 32 21 31 29 / 02 32 51 39 60 / information@tourisme.sna27.fr

L’après-midi, venez voir le spectacle de fauconnerie et une présentation des divers rapaces dans la basse cour du château

Spectacle gratuit, à 15h et 16h30.

Durée 30min environ

Toute la journée, les fauconniers seront présents et expliqueront leur métier et présenteront les oiseaux (aigles, buses, hiboux, chouettes).

Vous êtes passionnés par les rapaces ou vous avez toujours souhaité découvrir les secrets du métier de fauconnier? Vous êtes les bienvenus à Château-Gaillard pour une journée dédié à la fauconnerie par Animal & Co.

Cette journée sera divisée en deux temps.

Le matin, une initiation à la fauconnerie vous sera proposée de 10h à 12h dans la Haute Cour. Accompagné de professionnels, vous découvrirez le métier passionnant de fauconnier ainsi que les oiseaux présents avant de les faire voler dans l’enceinte du château de Richard Cœur de Lion.

Plein tarif 19€ / Tarif réduit 15€ (8-12ans)

Age minimum 8 ans (pas d’exception). Tout mineur inscrit devra impérativement être accompagné d’un adulte inscrit également (pas d’inscription de mineur seul). Pas d’enfant seul accompagnant un adulte (ex un parent qui participe et indique que son enfant laissé seul regardera)

Renseignements et réservations auprès des Offices de Tourisme des Andelys et Vernon 02 32 21 31 29 / 02 32 51 39 60 / information@tourisme.sna27.fr

L’après-midi, venez voir le spectacle de fauconnerie et une présentation des divers rapaces dans la basse cour du château

Spectacle gratuit, à 15h et 16h30.

Durée 30min environ

Toute la journée, les fauconniers seront présents et expliqueront leur métier et présenteront les oiseaux (aigles, buses, hiboux, chouettes). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 10:00:00

fin : 2024-05-09 12:30:00

Château Gaillard

Les Andelys 27700 Eure Normandie information@tourisme.sna27.fr

L’événement Journée fauconnerie par Animal & Co Les Andelys a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération