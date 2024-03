Concert de sitar avec Denis Teste L’Arbre aux étoiles Fatouville-Grestain, samedi 11 mai 2024.

Concert de sitar avec Denis Teste L’Arbre aux étoiles Fatouville-Grestain Eure

Pour ce concert Mélodies à méditer , Denis jouera du Surbahar (un sitar basse au son profond et envoutant). Il sera accompagné d’un percussionniste.

Ecouter Denis parler de sa musique, c’est commencer par écouter un silence. Puis il pose les premiers mots sur sa pensée, tels des objets fragiles à considérer avec précaution. Les secondes passent, l’impression d’hésitation s’estompe. Telle une onde tranquille, sa parole se déploie peu à peu, précise, concentrée. Et l’on comprend que Denis s’exprime comme il interprète un râga, ce cadre mélodique utilisé dans la musique classique indienne: il donne une note, cherche celle qui la suivra, l’ajoute à la précédente, et le sitar qui repose sur son pied ne vibre alors plus de la seule corde qu’il pince, mais de la vingtaine qui composent l’instrument. Une palpitation se libère, qui délivre un état d’âme, exalte un sentiment, transcende une émotion. Sans qu’on y ait seulement songé, Denis nous a embarqué dans cet ailleurs qu’il a, bien caché, à l’intérieur.

Foule sentimentale à lui tout seul, le musicien n’en a que pour les choses pas commerciales, “incapable de faire autrement” que de jouer pour le simple plaisir de donner. Son sitar dans les bras, c’est le public qu’il enlace de sa “musique qui parle à l’âme”, envoûtante comme les heures de la journée pour peu qu’on sache les regarder s’écouler.

Ecouter Denis faire de la musique, c’est s’engager dans le frisson du monde provoqué par un accord continu limpide comme une eau claire. Le bourdon, indispensable fondation, accompagne l’accordage du sitar, accompli l’onglet en acier au bout de l’index et les clés en forme de fleurs de lotus au creux de la main. Une fois ce protocole respecté, les notes s’accrochent les unes aux autres, virevoltent vers une vie autonome, loin de l’instrument qui les a produites naïvement on dirait à son insu. On entend des galops et des échappées, des sentiments et des secrets. Une marche dansée peut-être, une promenade chaloupée. De la douceur vient tempérer un élan héroïque, une démonstration de puissance se teinte de nostalgie. C’est un récit musical, pigmenté à l’heure du jour, qui s’écrit à la pulpe des doigts sous nos oreilles charmées.

Et quand la musique s’arrête, que le rideau tombe sur le grand écran de nos imaginations, un nouveau jour s’est levé, quelque part au fond du cœur.

Denis Teste

Depuis les années 2000 et les débuts de sa carrière professionnelle (au sein du groupe In Vivo d’abord, puis auprès de Saul Williams, Charlie Winston, mais aussi l’humoriste et imitateur Michaël Gregorio), cet ingénieur du son de formation joue les chercheurs en mélodie” que sont les virtuoses de la musique indienne, loin des clichés de performances physiques sans rapport avec la subtilité que le genre requiert. Élève du maître indien Pandit Kushal Das, il suit son enseignement traditionnel depuis plus de vingt ans. Son sitar dans les bras, c’est le public qu’il enlace de sa “musique qui parle à l’âme”, envoûtante en résonance avec les heures de la journée pour peu qu’on sache les regarder s’écouler. Denis s’exprime comme il interprète un râga, ce cadre mélodique utilisé dans la musique classique indienne: il donne une note, cherche celle qui la suivra, l’ajoute à la précédente, et le sitar qui repose sur son pied ne vibre alors plus de la seule corde qu’il pince, mais de la vingtaine qui composent l’instrument. Une palpitation se libère, qui délivre un état d’âme, exalte un sentiment, transcende une émotion. Sans qu’on y ait seulement songé, Denis nous a embarqué dans cet ailleurs qu’il a, bien caché, à l’intérieur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:00:00

fin : 2024-05-11

L’Arbre aux étoiles Impasse d’Aumale

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie contact@larbreauxetoiles.fr

L’événement Concert de sitar avec Denis Teste Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2024-03-25 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville