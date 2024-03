Histoires en calèche Souvenirs de Verneuil Office de Tourisme Normandie Sud Eure Verneuil d’Avre et d’Iton, jeudi 9 mai 2024.

Histoires en calèche Souvenirs de Verneuil Office de Tourisme Normandie Sud Eure Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

L’office de tourisme vous emmène faire un tour en calèche et en histoires.

A bord d’une calèche à toit panoramique tirée par deux chevaux de trait, découvrez l’histoire de Verneuil-sur-Avre contée par un guide du patrimoine. Un voyage dans le temps au cœur de la vieille ville, à l’ombre des façades du Moyen Âge, de la Renaissance et du XVIIIe siècle. Maisons à colombages et à damiers, hôtels particuliers, églises, tours et donjon défileront sous vos yeux émerveillés.

Départs à , 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Durée 40 minutes environ

Tarifs 6 € / personne. Gratuit / moins de 3 ans.

RESERVATION OBLIGATOIRE, nombre de place limitées

Billetterie à l’office de tourisme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 11:00:00

fin : 2024-05-09 17:30:00

Office de Tourisme Normandie Sud Eure 129 Place de La Madeleine

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie accueil@normandie-sud-tourisme.fr

L’événement Histoires en calèche Souvenirs de Verneuil Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure