Freyming-Merlebach Moselle 6.2 EUR A l’occasion de notre cycle « CGR implique la Jeunesse », nous allons projeter le documentaire UN MONDE de Laura WENDEL. Le film UN MONDE sera suivi d’un débat animé par Zacharia Bacha de Banlieus’arts. Ses invités seront notamment : Dr Abdenour BOUCHAKOUR, psychologue et psychothérapeute, des jeunes collégiens du Centre socio-culturel de Sarreguemines qui ont travaillé sur le sujet et apporteront leur vision, et d’autres intervenants… Le débat est ouvert à tous. Le tarif est de 5€ pour les 15-25ans ainsi que les enseignants. Voici le lien pour les inscriptions : https://www.cotecinepro.com/preview/cgr/megakine/film/375038/ http://www.cgrcinemas.fr/ Emile WEIL

