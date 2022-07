Ciné Atelier « A deux, c’est mieux ! » Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Atelier « A deux, c’est mieux ! » Saint-Vincent-de-Tyrosse, 25 août 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ciné Atelier « A deux, c’est mieux ! »

Salle de Cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

2022-08-25 10:00:00 – 2022-08-25 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences… Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs. À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences… Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs. À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences… Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs. Cinétyr

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Tyrosse Adresse Salle de Cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Ville Saint-Vincent-de-Tyrosse lieuville Saint-Vincent-de-Tyrosse Departement Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-de-tyrosse/

Ciné Atelier « A deux, c’est mieux ! » Saint-Vincent-de-Tyrosse 2022-08-25 was last modified: by Ciné Atelier « A deux, c’est mieux ! » Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 25 août 2022 Salle de Cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes