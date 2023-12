Théâtre Chemin ces Ecoles Clermont, 30 mars 2024 20:30, Clermont.

Clermont,Landes

Dans le cadre des 6èmes Théâtrales, la troupamil’O d’Orthez présentera « Comment va l’amour », une comédie de Muriel Robin et Jean-Michel Ribes..

2024-03-30 fin : 2024-03-30 22:30:00. EUR.

Chemin ces Ecoles Salle Cocoynacq

Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the 6th Théâtrales, Orthez’s troupamil’O will present « Comment va l’amour », a comedy by Muriel Robin and Jean-Michel Ribes.

En el marco de la 6ª edición de Théâtrales, el troupamil’O de Orthez presentará « Comment va l’amour », una comedia de Muriel Robin y Jean-Michel Ribes.

Im Rahmen der 6. Theatralischen Woche wird die Truppe von Orthez « Comment va l’amour », eine Komödie von Muriel Robin und Jean-Michel Ribes, aufführen.

