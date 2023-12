Théâtre « Si c’était à refaire » Chemin ces Ecoles Clermont, 29 mars 2024 20:30, Clermont.

Clermont,Landes

La troupe des Saltim’born de Biscarrosse présente une comédie de Laurent RUQUIER .

« Si c’était à refaire ».

2024-03-29 fin : 2024-03-29 22:30:00. EUR.

Chemin ces Ecoles Salle Cocoynacq

Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Saltim’born troupe from Biscarrosse presents a comedy by Laurent RUQUIER .

« Si c’était à refaire »

La compañía Saltim’born de Biscarrosse presenta una comedia de Laurent RUQUIER .

« Si c’était à refaire

Die Truppe der Saltim’born aus Biscarrosse präsentiert eine Komödie von Laurent RUQUIER .

« Wenn es wieder zu tun wäre »

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Terres de Chalosse