Chasse aux oeufs Spechbach, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux oeufs Spechbach Haut-Rhin

Beaux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place.

Sessions de chasses aux oeufs et autres activités avec de beaux lots à gagner ! Buvette et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 16:30:00

rue du ruisseau

Spechbach 68720 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Chasse aux oeufs Spechbach a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme du Sundgau