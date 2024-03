Chasse aux oeufs de Pâques Argentonnay Alpaca Farm Argentonnay, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux oeufs de Pâques Argentonnay Alpaca Farm Argentonnay Deux-Sèvres

Rejoignez-nous à Argentonnay Alpaca Farm pour notre chasse aux œufs de Pâques !

seulement 5 € par entrée ! (les non-chasseurs sont gratuits)

Nous vous accueillerons au « caravane café » , vous remettrons votre carte et vous partirez à la découverte de la ferme pour trouver les œufs cachés, les lapins et l’agneau.

N’oubliez pas de saluer nos alpagas au cours de votre exploration.

Trouvez 8 œufs ou plus et échangez votre carte au « caravane café » contre un sac de cadeaux de Pâques !

Réservation possible, les sacs de cadeaux de Pâques sont limités. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Argentonnay Alpaca Farm 1 Lieu-dit Les Brissonnières

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine kerry@argentonnayalpacas.com

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Argentonnay a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Bocage Bressuirais