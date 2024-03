Chantier bénévole nature Camp des Romains Seuilly, samedi 23 mars 2024.

Chantier bénévole nature Camp des Romains Seuilly Indre-et-Loire

Samedi

Le Camp des Romains se situe sur un vaste plateau parsemé de blocs de pierre qui domine le bourg de Cinais. Landes à bruyère et ajonc, taillis de chênes et de châtaigniers, donnent une atmosphère bien particulière à ce lieu qui constitue par ailleurs un site naturel de grande valeur écologique.

Le Camp des Romains se situe sur un vaste plateau parsemé de blocs de pierre qui domine le bourg de Cinais. Landes à bruyère et ajonc, taillis de chênes et de châtaigniers, donnent une atmosphère bien particulière à ce lieu qui constitue par ailleurs un site naturel de grande valeur écologique. L’objectif de ce chantier est de lutter contre le reboisement naturel qui menace l’existence de la lande à bruyères, alors préparez vos sécateurs ! Collation à 13h offerte par le CPIE. Réservation obligatoire. Remarques prévoir des bottes, des gants et des sécateurs de forces si vous en disposez. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

L’événement Chantier bénévole nature Camp des Romains Seuilly a été mis à jour le 2024-03-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme