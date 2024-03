Chanson poétique… Toc Le Bahut Semur-en-Auxois, samedi 30 mars 2024.

Chanson poétique… Toc Le Bahut Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Robert Lapointe (1922-1972), dit Boby Lapointe, est un prince du fourchelangue, un précurseur du slam, un poète de l’herbette.

Alain Bouchet, comédien, musicien et chanteur, a toujours eu un penchant inconsidéré pour cet auteur. Dans sa jeunesse, c’est “en boucle” que le double vinyl “Intégrales des enregistrements de Boby Lapointe” tourne sur la platine. Et on le chantait à tue-tête !

Quarante années plus tard, il décide de monter un spectacle musical, poétique et burlesque à partir de son oeuvre.

Caroline Fornier, comédienne et metteur en scène, écoutait à 5 ans le 45 tours de Lapointe, son “Hélicon” et sa “Peinture” en pensant qu’il n’y avait que les enfants pour le comprendre.

Plus tard avec d’autres metteurs en scène et dans ses propres spectacles, la musique live ou enregistrée, rock ou d’antan, a toujours eu une place particulière, comme un partenaire.

Buvette et petite restauration .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-30

Le Bahut 12 rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bouchet-alain@orange.fr

