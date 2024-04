Vaisselle d’exception et créations insolites à la Maison Régionale des Arts de la Table Musée Régional des Arts de la Table Arnay-le-Duc, mercredi 1 mai 2024.

Vaisselle d’exception et créations insolites à la Maison Régionale des Arts de la Table Musée Régional des Arts de la Table Arnay-le-Duc Côte-d’Or

L’exposition 2024 « Vaisselle d’exception et créations insolites » promet une immersion dans un monde où la vaisselle devient une véritable œuvre d’art et où les créations insolites captivent l’imagination. Les arts de la table offrent bien plus qu’un simple cadre pour partager un repas ; ils créent une atmosphère propice aux échanges riches et aux rencontres surprenantes. Chaque exposition devient ainsi une invitation au voyage à travers les traditions, les cultures et les esthétiques du monde entier.

Rien n’égale le plaisir de contempler une table magnifiquement dressée, où les formes, les matériaux et les décors se marient harmonieusement la faïence et la porcelaine pour les assiettes, le cristal pour les verres, l’argent ou le vermeil pour les couverts. Ces éléments constituent les ingrédients essentiels pour créer une expérience culinaire mémorable, où le plaisir des sens se mêle à celui de la découverte.

Parmi les participants à cette exposition d’exception, on compte des personnalités renommées telles que Christine Viennet, du château de Raissac à Béziers, et Jacqueline Queneau, écrivaine et experte en arts de la table du Moyen Âge à nos jours. Leurs contributions, ainsi que celles de nombreux autres collectionneurs spécialisés, promettent de faire de l’Expo 2024 un événement inoubliable pour les amateurs d’art et de gastronomie. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-11-11 12:00:00

Musée Régional des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques

Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté arts.de.la.table@wanadoo.fr

