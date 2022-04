Championnat de Jet Cross Montalieu-Vercieu Montalieu-Vercieu Catégories d’évènement: Isère

Montalieu-Vercieu

Championnat de Jet Cross Montalieu-Vercieu, 2 juillet 2022, Montalieu-Vercieu. Championnat de Jet Cross Prod-Jet Base de Loisirs de la Vallée Bleue Montalieu-Vercieu

2022-07-02 – 2022-07-03 Prod-Jet Base de Loisirs de la Vallée Bleue

Montalieu-Vercieu Isère Montalieu-Vercieu Prod’Jet et la Base de Loisirs de la Vallée Bleue sont heureux d’accueillir l’une des manches du championnat de Jet Cross.

Une soirée animée par le DJ Benjamin Vadas clôturera ces 2 jours.

A ne pas manquer ! contact@rando-jet.fr +33 4 74 88 43 54 http://www.rando-jet.fr/ Prod-Jet Base de Loisirs de la Vallée Bleue Montalieu-Vercieu

dernière mise à jour : 2022-03-08 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Isère, Montalieu-Vercieu Autres Lieu Montalieu-Vercieu Adresse Prod-Jet Base de Loisirs de la Vallée Bleue Ville Montalieu-Vercieu lieuville Prod-Jet Base de Loisirs de la Vallée Bleue Montalieu-Vercieu Departement Isère

Montalieu-Vercieu Montalieu-Vercieu Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montalieu-vercieu/

Championnat de Jet Cross Montalieu-Vercieu 2022-07-02 was last modified: by Championnat de Jet Cross Montalieu-Vercieu Montalieu-Vercieu 2 juillet 2022 Isère Montalieu-Vercieu

Montalieu-Vercieu Isère