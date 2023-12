EDOUARD BAER SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu Catégorie d’Évènement: Bourgoin-Jallieu EDOUARD BAER SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu, 16 mai 2024, Bourgoin Jallieu. EDOUARD BAERLe Journal de Bourgoin-JallieuÉdouard Baer avec beaucoup de mondes sur scène dans Le Journal de Bourgoin-Jallieu avec jamais les mêmes, parfois oui, ça dépend des soirs.Après Arles, Namur et Paris et avant beaucoup d’autres villes, dans le magnifique décor de la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu, se faufile une fête improvisée, le journal d’un passant de Bourgoin-Jallieu.Édouard Baer réunit sur scène des personnages croisés dans la rue, dans sa vie ou lors d’auditions. Enfants ou adultes, chanteurs, comédiens, jongleurs, commerçants ou orateurs d’un soir ; une chorale ou un monologue, de la danse, du silence ou des cris…Chaque soir, comme une revue, un cabaret théâtral.Sur une idée originale d’Édouard Baer

Tarif : 30.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:30 Réservez votre billet ici SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu Détails Catégorie d’Évènement: Bourgoin-Jallieu Autres Code postal 38300 Lieu SALLE POLYVALENTE Adresse 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER Ville Bourgoin Jallieu Departement 38 Lieu Ville SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu Latitude 45.588255 Longitude 5.290751 latitude longitude 45.588255;5.290751

