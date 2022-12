Rencontre avec le documentariste Jonathan Hayoun Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Rencontre avec le documentariste Jonathan Hayoun Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 23 mars 2023, Orléans. Rencontre avec le documentariste Jonathan Hayoun Jeudi 23 mars 2023, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Entrée libre, réservation conseillée

Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme (du 20 au 27 mars) ! Rencontre avec le documentariste, Jonathan Hayoun Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:cercil@memorialdelashoah.org »}] Dans le cadre de la Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme (du 20 au 27 mars), le Cercil reçoit le documentariste Jonathan Hayoun. De l’antijudaïsme à l’antisémitisme moderne, ce grand récit documentaire explore les multiples facettes du phénomène, de ses origines jusqu’à nos jours.

Cette série retrace l’histoire de l’hostilité manifestée à l’encontre des Juifs, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, des bords de la Méditerranée à ceux de la Volga, de la péninsule espagnole aux forêts de bouleaux polonaises.

Grâce aux traces laissées à travers le monde, aux reconstitutions historiques, notamment à l’aide des images 3D d’Ubisoft, aux expertises d’une trentaine d’historiens, sociologues, psychanalystes de premier plan, la série explore les multiples facettes et les évolutions de cette « haine des Juifs ». Diplômé en Master de Communication Politique de l’Université Paris-XII, diplômé en Master de Production audiovisuelle INA’Sup et d’études juives, Jonathan Hayoun est aujourd’hui réalisateur et essayiste.

Il a notamment réalisé Sauvez Auschwitz ? en 2017. Entrée libre, réservation conseillée : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T18:00:00+01:00

2023-03-23T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Adresse 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Departement Loiret

