Albi Trott’Tour 12 – 16 juin Centre-ville

Le tour d’Albi à trottinette est un peu une institution à Albi puisqu’il existait déjà dans les années 1960, organisé à cette époque là par le journal Sud-Ouest. Relancé en 2015 avec la participation de licenciés des clubs sportifs d’Albi et de jeunes de l’Institut médico éducatif de Florentin, Albi Trott’Tour est aujourd’hui réservé aux enfants de 10 à 13 ans répartis en deux catégories (les 10-11 ans et les 12-13 ans).

Cette année l’édition se déroulera selon le format « Tour de France » avec un classement individuel et par équipes.

Trois étapes auront lieu au coeur d’Albi (lundi, mardi, jeudi), le contre-la-montre étant prévu le mercredi sur la piste de karting du Circuit. La cinquième étape, le vendredi, aura lieu au Stadium.

TOP DÉPART !

Lundi 12 juin : Place Sainte-Cécile, 19h

Mardi 13 juin : Place de la Pile, 19h

Mercredi 14 juin : Circuit d’Albi (piste de karting), 18h

Jeudi 15 juin : Place du Vigan, 19h

Vendredi 16 juin : Stadium, 19h

