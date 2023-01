Vernissage – Les variations poétiques et mécaniques Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Vernissage – Les variations poétiques et mécaniques Mardi 25 avril, 18h30 Centre Culturel Théâtre des Mazades

Entrée libre

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

Est-ce une installation foraine ? Le rêve d'un savant fou ? Un cabinet d'automates ? Une curiosité ? Tout cela est fait de bois, de carton, de papier, de fil, de vieux meubles, de jouets et de récupérations diverses. Mais qu'on ne s'y trompe pas : l'ensemble est totalement sous contrôle actionné par ordinateur au millimètre près. Une mécanique de précision en quelque sorte… En lien avec le spectacle On était une fois (mar. 16 mai à 19h) Du 25 avr. au 16 mai

