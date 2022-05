Caveau des artistes : exposition – Francine Roydor – peinture : voyage Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Caveau des artistes : exposition – Francine Roydor – peinture : voyage Du 7 au 28 mai, accès par l'Office de Tourisme à Saint-Claude. Francine Roydor débute la peinture dès l'âge de douze ans, passion transmise par son père et expose depuis 1986 à l'occasion de diverses expositions dans le Haut-Jura, en tant que peintre sur soie. Elle reprend la peinture à l'huile à son retour de Martinique, île sur laquelle elle aura passé neuf années. Elle s'inspire alors de ce séjour, pratique l'huile et l'acrylique et peint des portraits en aquarelle. Des toiles sur le thème des « Voyages » à découvrir durant tout le mois de mai dans les salles voûtées du Caveau des artistes de Saint-Claude. Du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

