CATACH BOUM HUE Saint-Martin-de-Seignanx, 14 mai 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

CATACH BOUM HUE Salle camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle camiade Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

EUR 2 3 Et si les enfants pouvaient eux aussi retrouver un peu d’insouciance et de légèreté ! Venez danser ensemble sur de la musique pour les petits et les grands. Goûter pour tous.

Rendez-vous à la salle Camiade de Saint-Martin-de-Seignanx à 17h!

+33 6 48 32 39 02

dreamtime libre de droit

dernière mise à jour : 2022-04-22 par