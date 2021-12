CARTE BLANCHE À TERIAKI Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans.

2022-01-22 20:30:00 – 2022-01-23 01:00:00 Théâtre des Quinconces Place des Jacobins

Le Mans Sarthe

EUR 12 Dans le cadre de Le Mans Sonore , l’association TERIAKI, le service culturel de la VILLE DU MANS les QUINCONCES & L’ESPAL et CENOVIA ,

Carte Blanche à TERIAKI

A l’occasion de Le Mans Sonore, l’association Teriaki investit le théâtre des Quinconces en retournant à son ADN originel : des concerts scénographiés comme une composition florale mêlant les esthétiques musicales aventureuses, transfigurées par la disposition scénique et des mises en lumière adaptées à chaque set et chaque branche du bouquet. A ce week-end de concerts épiques s’ajouterons des propositions d’installations sonores à l’étage -2 du parking Cenovia des Jacobins ainsi que dans les salles de l’espace culturel des Quinconces, à découvrir sur tout le temps du festival. Au menu de ce samedi soir : le mythe Lee Ranaldo (Ex Sonic Youth !) accompagné de Raul Refree, le duo minimaliste et punk Winter Family, le génie de la new wave burlesque Félix Kubin et une performance musicale (re)tournante d’Inga Huld Hákonardóttir & Yan Leguay

dernière mise à jour : 2021-12-13 par