CARTE BLANCHE À TERIAKI #2 Le Mans, 23 janvier 2022, Le Mans.

CARTE BLANCHE À TERIAKI #2 Thépatre des Quinconces Place Quinconces des Jacobins Le Mans

2022-01-23 15:00:00 – 2022-01-23 18:30:00 Thépatre des Quinconces Place Quinconces des Jacobins

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore , l’association TERIAKI, le service culturel de la VILLE DU MANS les QUINCONCES & L’ESPAL et CENOVIA

CARTE BLANCHE À TERIAKI #2

A l’occasion de Le Mans Sonore, l’association Teriaki investit le théâtre des Quinconces en retournant à son ADN originel : des concerts scénographiés comme une composition florale mêlant les esthétiques musicales aventureuses, transfigurées par la disposition scénique et des mises en lumière adaptées à chaque set et chaque branche du bouquet. A ce week-end de concerts épiques s’ajouterons des propositions d’installations sonores à l’étage -2 du parking Cenovia des Jacobins ainsi que dans les salles de l’espace culturel des Quinconces, à découvrir sur tout le temps du festival. Un après-midi de concerts imaginé comme une sieste Teriaki d’intérieur, un cocooning sonique sous un plaid de projecteurs.

Au programme , l’obsession rythmique de Tachycardie , le prophète synthétique Marc Melià (en trio) et le laboratoire sonique de Puce Moment , soit une programmation de savants sonores experts dans la création d’ambiances électroniques, méditatives et avant-gardistes.

CARTE BLANCHE À TERIAKI #2

Dans le cadre de Le Mans Sonore , l’association TERIAKI, le service culturel de la VILLE DU MANS les QUINCONCES & L’ESPAL et CENOVIA

CARTE BLANCHE À TERIAKI #2

A l’occasion de Le Mans Sonore, l’association Teriaki investit le théâtre des Quinconces en retournant à son ADN originel : des concerts scénographiés comme une composition florale mêlant les esthétiques musicales aventureuses, transfigurées par la disposition scénique et des mises en lumière adaptées à chaque set et chaque branche du bouquet. A ce week-end de concerts épiques s’ajouterons des propositions d’installations sonores à l’étage -2 du parking Cenovia des Jacobins ainsi que dans les salles de l’espace culturel des Quinconces, à découvrir sur tout le temps du festival. Un après-midi de concerts imaginé comme une sieste Teriaki d’intérieur, un cocooning sonique sous un plaid de projecteurs.

Au programme , l’obsession rythmique de Tachycardie , le prophète synthétique Marc Melià (en trio) et le laboratoire sonique de Puce Moment , soit une programmation de savants sonores experts dans la création d’ambiances électroniques, méditatives et avant-gardistes.

Thépatre des Quinconces Place Quinconces des Jacobins Le Mans

dernière mise à jour : 2021-12-12 par