Carnaval de Ploërmel

boulevard Georges Clémenceau Ploërmel Morbihan

2023-04-30 – 2023-04-30

Le carnaval de Ploërmel, c’est une institution, l’un des plus importants carnaval de l’Ouest. Alors réservez votre dimanche pour venir admirer la parade.

Les carnavaliers reviennent pour deux jours de fêtes dans les rues de la ville. Sur un parcours modifié (en raison des travaux d’embellissement du centre-ville), les 12 chars et 10 groupes et fanfares vont parader et partager leur bonne humeur pour faire la fête.

Parmi les groupes, on retrouvera le Show Band Auranjo. Les miss seront à l’honneur sur un char confectionné sur le thème de Venise. Et on pourra admirer le cortège et ses chars sur les thèmes des pirates, les tropiques, les transports et il y aura même une machine à remonter le temps !

Donc Rendez-vous Dimanche 30 avril dès 14h15 puis samedi 6 mai à partir de 21h15. Un feu d’artifice clôturera le spectacle.

En pratique : départ de la parade boulevard Georges Pompidou (devant le restaurant les Routiers), puis boulevard Laënnec, avenue du Docteur Guillois et avenue Georges Pompidou. Le cortège réalisera deux tours de cette boucle avant de rejoindre la place Clémenceau le samedi soir pour le feu d’artifice.

+33 2 97 93 65 18

