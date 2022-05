Cap Naïo Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis Bouches-du-Rhône Rendez-vous à partir de 7h à la plage de la Grande Mer





par le Cercle d’Activités Aquatiques de Provence (CAAP).

Une grande traversé de la baie de cassis à la nage, organisée par le Cercle d'Activité Aquatique de Provence. https://www.kms.fr/v5/public/





Infos : Page Facebook Cercle d'Activités Aquatiques Provence / www.kms.fr

