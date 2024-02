Cagole Nomade Party Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, samedi 2 mars 2024.

Rendez-vous au Molotov pour la Cagole Nomade Party #16.

“On a toujours rêvé d’aller dans des soirées où on se sent safe, libre d’être qui on est, avec un espace libre pour performer”.

Les Cagole Nomade Party des soirées safe sur Marseille, où tout le monde peut performer sur scène, danser, et faire sortir la cagole qui dort en lui.elle. L’important est de pouvoir vous permettre de prendre l’espace dans une ambiance bienveillante où vous pourrez briller de milles feux.



Les valeurs de nos soirées :

Bienveillance, lâcher prise, créativité, consentement, extravagance, liberté



Line up



BAYATICHA deux sœurs qui font de la musique depuis petites ensemble. Alysée compose à la guitare, Capucine chante et compose à l’écrit. Sur scène, elles sont un duo guitare/voix et interprètent leur EP intitulé « heure d’été » qui sortira en mars. Leur style est à la croisée de plusieurs influences entre la pop, l’afropop jusqu’à la variété. Mélodies douces, harmonies entêtantes et l’amour…. c’est comme ça qu’on pourrait les résumer.



DJ BARBYTCH Des sets 100% meufs qui viennent des 4 coins du globe pour faire bouger les corps de toutes les déesses dans la salle ! Des Queens d’aujourd’hui aux Starlettes de nos années collège, sans oublier les Divas anthologiques qui nous ont fait pleurer, rire et danser. Une soirée pyjama avec tes besties, un comptoir de bar sur lequel tu donnes tout, une scène illuminée où c’est toi la star, de l’amour, de la sororité et beaucoup de paillettes!



PERFORMANCES LIBRES tu pourras t’inscrire sur place, mais contacte-nous par DM si tu veux réserver une chanson de performance ! On te la gardera au chaud



ATTENTION Les créneaux de performances libres (scène ouverte) sont réservés aux personnes qui ne sont pas professionnelles mais aux personnes du public ! 13.5 13.5 EUR.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

