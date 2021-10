CABARET BOBY LAPOINTE Balaruc-les-Bains, 28 janvier 2022, Balaruc-les-Bains.

CABARET BOBY LAPOINTE 2022-01-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-28 21:45:00 21:45:00

Balaruc-les-Bains Hérault

Cabaret Musical par Marc Feldhun & Hervé Tirefort.

Marc Feldhun et Hervé Tirefort revisitent avec fantaisie et justesse le répertoire de Boby Lapointe.

Deux artistes complices, contrepétris de talent cuisinent au piano et à feu vif les chansons de Boby. Des invités

surprises apparaissent dans ce tour de chants des possibles.

Vous en saurez plus sur cet artiste iconoclaste et intemporel, rappeur avant l’heure, acrobate du langage, inventeur

à ses heures. Bobylisez-vous pour ce spectacle musical enjoué, coup de coeur de la presse et du public en Avignon.

Hervé Tirefort: arrangements, piano, kuyulélé, guitare.

Marc Feldhun: chant, récits, harmonica, percussion.

culture@mairie-balaruc-les-bains.fr https://www.facebook.com/PianoTiroirBalaruc

dernière mise à jour : 2021-09-27 par