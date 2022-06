BROCANTE – VIDE-GRENIER Neuvilly-en-Argonne Neuvilly-en-Argonne Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Neuvilly-en-Argonne Venez déambuler dans les rues du village afin de dénicher l’objet tant recherché dans le vide-grenier proposé par le comité des Fêtes de Neuvilly en Argonne. Une restauration rapide et buvette sera proposée tout au long de la journée.

Entrée libre. Emplacements gratuits. +33 6 88 77 19 22 http://comite-des-fetes-neuvilly-55.blogspot.com/ Neuvilly-en-Argonne

