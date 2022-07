Braderie d’été Schirmeck, 7 août 2022, Schirmeck.

Braderie d’été

Grand’rue Schirmeck Bas-Rhin

2022-08-07 08:00:00 – 2022-08-07 18:00:00

0 EUR L’Association PROVAL organise sa traditionnelle braderie dans les rues de Schirmeck – La Broque. Plus de 120 participants vous font découvrir les bonnes affaires… Alors, venez nombreux… Le jour même et également la veille, soirée tartes flambée par la fanfare de Schirmeck et fête foraine place du Marché.

+33 3 88 97 86 20

