BOURSE MILITARIA Les Islettes Les Islettes Catégories d’évènement: Les Islettes

Meuse

BOURSE MILITARIA Les Islettes, 21 août 2022, Les Islettes. BOURSE MILITARIA

Site de la Cardine Les Islettes Meuse

2022-08-21 07:00:00 07:00:00 – 2022-08-21 15:00:00 15:00:00 Les Islettes

Meuse Venez participer à la bourse militaria à Les Islettes organisée par le comité de Fêtes des Islettes le dimanche 21 août 2022 de 7h à 15h00 sur le site de la Cardine

Uniformes, coiffures, équipements, insignes, armes anciennes, documents, vous attendent.

Buvette et restauration rapide sur place

Entrée : 2€ – gratuit pour les – 12 ans +33 6 37 54 88 82 Les Islettes

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Les Islettes, Meuse Autres Lieu Les Islettes Adresse Site de la Cardine Les Islettes Meuse Ville Les Islettes lieuville Les Islettes Departement Meuse

Les Islettes Les Islettes Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-islettes/

BOURSE MILITARIA Les Islettes 2022-08-21 was last modified: by BOURSE MILITARIA Les Islettes Les Islettes 21 août 2022 Site de la Cardine Les Islettes Meuse

Les Islettes Meuse