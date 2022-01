BOURSE AUX OISEAUX Stiring-Wendel Stiring-Wendel Catégories d’évènement: Moselle

Stiring-Wendel Moselle Stiring-Wendel L’Amicale des Éleveurs de Canaris organise une BOURSE AUX OISEAUX D’ELEVAGE le DIMANCHE 30 janvier 2022 dans la Salle du Marché couvert, place du marché 57350 Stiring-Wendel. Entrée gratuite Amicale des éleveurs de canaris de Stiring-Wendel AEC STIRING

