Club nature 3 – 6 ans Bort-les-Orgues, 6 décembre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Des moments ludiques et pédagogiques pour découvrir le monde qui nous entoure.

Construire une cabane, observer les insectes, s’initier au land art ou aux couleurs végétales, le Club

Nature est animé par une animatrice nature diplômée et expérimentée, pour entrainer les enfants dans des

aventures passionnantes.

Si vos enfants souhaitent partager cette envie avec d’autres enfants de leur âge, rejoignez-nous!

Renseignements et inscription obligatoire.

Places limitées

Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche ou des baskets, un sac à dos et de

l’eau..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 15:35:00. EUR.

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A fun and educational way to discover the world around us.

Building a tree house, observing insects, learning about land art or plant colors, the Club

Is led by a qualified and experienced nature animator, to lead children on exciting

exciting adventures.

If your children would like to share this passion with other children their age, join us!

Information and registration required.

Places are limited

Please bring weather-appropriate clothing, walking shoes or sneakers, a backpack and water

and water.

Formas divertidas y educativas de descubrir el mundo que nos rodea.

Construir una casa en un árbol, observar insectos, aprender sobre land art o los colores de las plantas, el Club

Nature Club está dirigido por un monitor de naturaleza cualificado y con experiencia, que llevará a los niños a emocionantes

emocionantes aventuras.

Si a tus hijos les gustaría compartir esta pasión con otros niños de su edad, ¡ven y únete a nosotros!

Se requiere información e inscripción.

Las plazas son limitadas

Trae ropa adecuada para el tiempo, calzado para caminar o zapatillas deportivas, una mochila y agua

y agua.

Spielerische und pädagogische Momente, um die Welt um uns herum zu entdecken.

Eine Hütte bauen, Insekten beobachten, sich in Land Art oder Pflanzenfarben einführen lassen – der Club Nature bietet alles, was das Herz begehrt

Natur wird von einer diplomierten und erfahrenen Naturanimateurin geleitet, die die Kinder in die verschiedensten Abenteuer entführt

spannenden Abenteuern zu begleiten.

Wenn Ihre Kinder diese Lust mit Gleichaltrigen teilen möchten, können Sie sich uns anschließen

Informationen und Anmeldung erforderlich.

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Bitte bringen Sie wetterangepasste Kleidung, Wanderschuhe oder Turnschuhe, einen Rucksack und Wasser mit

wasser.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze