Son et mouvement pour accordéons, percussions et danse contemporaine Cité de l’accordéon et des patrimoines Tulle, samedi 18 mai 2024.

Son et mouvement pour accordéons, percussions et danse contemporaine Le concert « Son et mouvement » réunit les élèves des classes percussions et accordéons des conservatoires de Tulle et Brive, autour de leurs professeurs et d’un invité, Emmanuel Curt percussionniste s… Samedi 18 mai, 20h30 Cité de l’accordéon et des patrimoines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Le concert « Son et mouvement » réunit les élèves des classes percussions et accordéons des conservatoires de Tulle et Brive, autour de leurs professeurs et d’un invité, Emmanuel Curt percussionniste soliste de l’Orchestre National de France. La danse contenporaine s’invite aussi dans cet ensemble pour ce moment magique !

Cité de l’accordéon et des patrimoines 1 place Maschat 1900 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555202828 https://www.facebook.com/citedelaccordeon;https://www.instagram.com/citedelaccordeon/ Au cœur du centre historique, la Ville de Tulle aménage une Cité de l’accordéon et des patrimoines qui s’apprête à vous accueillir afin de partager les savoir-faire et l’histoire d’une ville dans un bâtiment, l’ancienne Banque de France, entièrement réaménagé.

©Sylvain Faisan, Bproduction.