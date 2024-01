Concours de Saut d’Obstacles Poneys Tournée des As Allée des Marronniers Arnac-Pompadour, samedi 18 mai 2024.

Arnac-Pompadour Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 08:00:00

fin : 2024-05-19

Cette année encore la SCHP est ravie d’accueillir les jeunes cavaliers poneys pour une Tournée des As lors de deux journées riches en émotions et en compétition.

Restauration, buvette et village exposant sur place.

Allée des Marronniers Stade équestre du Puy-Marmont

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine schp.pompadour@gmail.com



