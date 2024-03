Visite de l’exposition Les Illustres Inconnus Musée Labenche d’Art et d’Histoire Brive-la-Gaillarde, samedi 18 mai 2024.

Rencontre et visite avec le peintre britannique Laurence Sartin, illustrateur satyrique de talent, qui a composé pour le musée une galerie de portraits caricaturés, imaginaires ou en miroir déformant des illustres personnalités brivistes.

Musée Labenche d’Art et d’Histoire 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 17 70 [{« type »: « phone », « value »: « 05551817710 »}] 17 salles d’exposition retraçant l’histoire de Brive depuis la préhistoire jusqu’au XXe siècle dans le cadre exceptionnel d’un hôtel particulier de la Renaissance.

© Laurence Sartin