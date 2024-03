Visite découverte de la Cité de l’accordéon et des patrimoines Cité de l’accordéon et des patrimoines Tulle, samedi 18 mai 2024.

Visite découverte de la Cité de l’accordéon et des patrimoines La Cité de l’accordéon et des patrimoines vous invite à la découverte de ses trois parcours de visite. Muni d’un système d’écoute, vous pourrez découvrir les savoir-faire qui font la spécificité de l… Samedi 18 mai, 10h00 Cité de l’accordéon et des patrimoines

La Cité de l’accordéon et des patrimoines vous invite à la découverte de ses trois parcours de visite. Muni d’un système d’écoute, vous pourrez découvrir les savoir-faire qui font la spécificité de la ville de Tulle, entre accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la manufacture d’armes !

Cité de l’accordéon et des patrimoines 1 place Maschat 1900 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555202828 https://www.facebook.com/citedelaccordeon;https://www.instagram.com/citedelaccordeon/ Au cœur du centre historique, la Ville de Tulle aménage une Cité de l’accordéon et des patrimoines qui s’apprête à vous accueillir afin de partager les savoir-faire et l’histoire d’une ville dans un bâtiment, l’ancienne Banque de France, entièrement réaménagé.

