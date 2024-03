Exposition tissage de perles Centre de découverte du moyen âge – Service patrimoine de la ville d’Egletons Égletons, samedi 18 mai 2024.

Exposition tissage de perles Ansu, artiste pluri-disciplinaire issue du monde de la Haute-Couture, de ces ateliers où les rêves les plus fous se réalisent, où foisonnent les matières, les idées, malgré la contrainte du temps, cr… Samedi 18 mai, 14h00 Centre de découverte du moyen âge – Service patrimoine de la ville d’Egletons

Ansu, artiste pluri-disciplinaire issue du monde de la Haute-Couture, de ces ateliers où les rêves les plus fous se réalisent, où foisonnent les matières, les idées, malgré la contrainte du temps, crée le bonheur enchanté par ses gestes précis.

Elle questionne l’humain dans son rapport au vivant. Elle réalise des objets, des sculptures légères en plumes, en perles de verre et fils métalliques et traite de la disparition du corail de manière poétique.

Son travail propose un point de vue unique sur le métier de tisseur de perles qui peut entrer en relation avec le rôle d’artisan au moyen âge et le rapport de l’humain qui par son geste questionne son environnement naturel et le rôle sacré qu’il occupe dans la préservation de l’espèce

Centre de découverte du moyen âge – Service patrimoine de la ville d'Egletons 2 avenue d'Orluc, 19300, Egletons, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine, France 05 55 93 29 66 http://www.cdma-egletons.fr

© Centre de découverte du moyen âge – Service patrimoine de la ville d’Egletons Près de la place du Marchadial, au nord du centre-ville Stationnement aisé

